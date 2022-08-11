Kağıtsporlu Merve dünya üçüncüsü

10-14 Ağustos tarihleri arasında Ekvator’da devam eden ve 63 ülkeden 373 sporcunun katıldığı Gençler Dünya Judo Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıspor’un başarılı judocusu Merve Azak bronz madalyanın sahibi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kağıtsporlu judocu Merve Azak kariyerine yeni bir dünya derecesi daha ekledi.

Başarılı judocu Merve Azak, Dünya Şampiyonasında ilk turda Cezayirli Hadi Yasmine’yi, ikinci turda Brezilyalı Rafela Batista’yı, çeyrek finalde ise İtalyan Asia Avanzato’yu yenerek yarı finale adını yazdırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONUNU YENDİ

Yarı finalde müsabakasında son Dünya Şampiyonu İtalyan Assunta Scutto’ya kaybeden Büyükşehir Kağıtsporlu Merve, üçüncülük müsabakasında Avrupa Şampiyonu Fransız Cuq Pauline ile karşılaştı. Merve, Fransız rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.

2024 Olimpiyatlarına puan veren şampiyonada başarılı sonuç alan Merve Azak, Paris Olimpiyatlarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.