Kağıtsporlu kardeşler dünya şampiyonasında

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor alt yapısının gurur tablosu olan Yenen ve Bulut kardeşler, dünya şampiyonasında mücadele edecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen 4 kardeş, 24-29 Ekim tarihleri arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonasında yarışmak üzere Karate A Milli Takımına seçildi.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİLER

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan, karate sporuna küçük yaşta Kağıtspor’un altyapısında başlayan 2 erkek kardeş ile İzmit’te bu spora gönül veren 2 kız kardeş, Budapeşte’de düzenlenecek 2023 Dünya Karate Şampiyonası'na Türk Milli Takımı adına katılacak. Bulut ve Yenen kardeşler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü karate branşında antrenörlük yapan babaları İsmail Hakkı Bulut ve başantrenör Mesut Kolaylı gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

32 yaşındaki Tuba Yakan (Yenen) 55 kilogram kumite dalında 22 yaşındaki kardeşi Fatma Naz Yenen 61 kilogram kumite kadınlar kategorisinde; 22 yaşındaki Enes Bulut 75 kilogram kumite dalında 20 yaşındaki kardeşi Ahmet Bulut ise +84 kilogram kumite kategorisinde milli takımda mücadele edecek.

“MİLLİ FORMAYI GİYMEK BİR GURUR”

Tuba Yakan (Yenen), "Çok çalıştık ve sonunda emeklerimizin karşılığını aldık. Milli takımda yer almaktan dolayı çok mutluyum. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" derken kardeşi Fatma Naz Yenen ise "Milli takıma seçilmek benim için büyük bir onur ve gurur. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

BULUT KARDEŞLER: “BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Enes Bulut da "Milli takımda yer almaktan dolayı çok mutluyum. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için kardeşim ile beraber elimden gelenin en iyisi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut ise "Dünya şampiyonasına katılmak, her sporcunun hayalidir. Bu hayalimi Allah bana nasip ettiği için çok mutluyum. Dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim inşallah."

BABA BULUT: “ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM”

Antrenör İsmail Hakkı Bulut ise çocuklarının milli takıma seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımla gurur duyuyorum. Onların bu başarısında emeği geçen Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın’a Kulüp Başkanımız İbrahim Erçin’e ve baş antrenörümüz Mesut Kolaylı'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.