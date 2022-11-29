Kağıtsporlu karatecilerden çifte Türkiye Şampiyonluğu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecileri Türkiye Karate Şampiyonasında elde ettikleri başarı ile isimlerini Türkiye Karate tarihine yazdırdı. Türk Karate tarihinde ilk defa bir kulüp erkek ve kadın takım olarak çifte şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sakarya’da yapılan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonasına 55 ilden 515 kulüp katıldı. Şampiyonaya Büyükşehir Kağıtspor‘un erkek ve kadın takımları da katıldı. Kağıtspor‘un tamamını alt yapısından yetiştirdiği başarılı sporcular şampiyonada gösterdikleri performans ile zirveye yerleştiler.



Bay Takım Kumite Müsabakalarında İstanbul BB. Bursa BB. Gaziantep BB. Ve Sakarya BB. Gibi güçlü Takımların olduğu grupta bütün Rakiplerini yenerek finale çıkan mavi beyazlılar, finalde Yalova Taşköprü Kulübünü 3-1 yenerek Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu oldular.

Bayan Kumite Müsabakalarında İstanbul BB. Gaziantep BB. Ve Manisa B. gibi güçlü takımların olduğu grupta bütün rakiplerini yenerek çıkan Büyükşehir Kağıtspor, finalde Bursa Büyükşehir Belediyesini 2-0 yenerek Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldular.

Ömer Özer, Enes Bulut, Ekrem Altuner Yılmaz, Ahmet Bulut, Hamza Kör, Mert Halıcı, Kadir Kaan Bekler ’den oluşan erkek takımı ve Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk ve Merve Ertuğ’dan oluşan kadın takımı Türk Karate tarihinde ilk defa bir kulüp erkek ve kadın takım olarak çifte şampiyon oldular.