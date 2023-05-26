Kağıtsporlu Gülsen, Akdeniz Şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli karatecisi Gülsen Demirtürk, Tunus’ta İstiklal Marşımızı okuttu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızı Gülsen Demirtürk, bu yıl Fas'ta düzenlenen ve dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından olan Akdeniz Karate Şampiyonasında kürsünün zirvesine çıkarak İstiklal Marşımızı okuttu ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

KOCAELİ’NDEN 4 KARATECİ KATILDI

Dünya Karate Federasyonunun en önem verdiği maç takvimlerinden biri olan Akdeniz Karate Şampiyonası Tunus’un Rades kentinde yapıldı. 17 ülkeden 440 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye Karate Milli Takımımız adına tatamiye Büyükşehir Kağıtspor’un milli sporcuları Ömer Abdurrahim Özer, Mert Halıcı, Gülsen Demirtürk ve Ahmet Bulut çıktı.

BÜYÜK BAYANLARDA AKDENİZ ŞAMPİYONU

Akdeniz Karate Şampiyonasına milli takımımız adına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli sporcu Gülsen Demirtürk, geçtiğimiz yıllarda yine milli takımımız adına Olimpiyat, Dünya ve Avrupa dereceleri kazanarak ülkemizi ve kentimizi gururlandırmıştı. Bu sefer 55 kiloda Büyük Bayanlar Akdeniz Karate şampiyonu olarak önemli bir başarı daha elde etti.