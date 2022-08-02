Son Dakika

Kağıtsporlu Esila, dünya ikincisi oldu

SPOR 02.08.2022, 11:25
Kağıtsporlu Esila, dünya ikincisi oldu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Esila, taekwondoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsilen katılan 20 milli taekwondocudan biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Esila Deniz, şampiyonadan madalyayla döndü.

Bulgaristan’ın Sofia şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yorumlar (0)
29
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:54
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:27
Yatsı 22:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0