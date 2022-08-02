Kağıtsporlu Esila, dünya ikincisi oldu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Esila, taekwondoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsilen katılan 20 milli taekwondocudan biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Esila Deniz, şampiyonadan madalyayla döndü.

Bulgaristan’ın Sofia şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.