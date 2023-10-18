Kağıtspor’da İbrahim Erçin dönemi

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’da başkanlığa İbrahim Erçin seçildi. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyelikleri de belirlendiKOCAELİ (İGFA) - Her biri branşında uzman antrenörler rehberliğinde profesyonel sporcular yetiştiren, Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına hazırlayan Kağıtspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu SEKASEM’de gerçekleşti. Genel kurulda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanlığına İbrahim Erçin seçildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçimlerinin de yapıldığı genel kurulda Ali Yeşildal görevi İbrahim Erçin’e teslim etti.

Kağıtspor Kulübü Başkanlığına seçilen İbrahim Erçin, yeni dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın gelecek nesillerimize hizmet için her platformda ifade ettiği hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için, tüm Kağıtspor ailesi olarak mücadele edeceklerini söyledi. Erçin, “Spor Kenti Kocaeli vizyonuna uygun olarak okullarımız, üniversitelerimiz, spor okulları, mahalle spor kulüpleri iş birliğinde hep beraber amatör spor ve sporcuların gelişimini sağlayacağız. Kocaeli'nin sporcu yetiştirme merkezi olmasına yönelik yapılandırma çalışmalarında aktif olarak yer alıyoruz’’ dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Toplantıda yönetim kurulu üyeleriyle denetim kurulu delegelerinin seçimleri yapıldı. Genel kurul sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi; Kulüp Başkanı: İbrahim Erçin, Yönetim Kurulu: Fatih Özkaraaslan, Galip Şentürk, Erhan Öztürk, Ali Bilgi, Alparslan Arslan, Murat Sandalcı, Sezer Ceyhan, Ramazan Kocabıyık, Mehmet Demirel, Burhan Zeydal.