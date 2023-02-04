Kağıtspor'un madalya avcısı yıldızları

36 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor 2022 yılını şampiyonluklarla tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2022 sezonunu şampiyonluklarla tamamladı. Kağıtspor’un yıldızları bir yılda 404 madalya kazandı.

36 branşta 8000’i aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 2022 yılında Olimpiyatlar ve oyunlarda 6 altın, 1 gümüş, 7 bronz Dünya ve Avrupa şampiyonlarında 16 altın, 21 gümüş, 18 bronz, uluslararası şampiyonalarda 39 altın, 16 gümüş, 48 bronz, Türkiye şampiyonalarında 113 altın, 54 gümüş, 65 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Böylece Mavi Beyazlı sporcular, 2022 yılında 404 madalya elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, “2022 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. 2023 yılında ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Aynı sonuçları 2023 yılında da tekrarlamak amacındayız. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

114 SPORCUYU MİLLİ TAKIMLARA GÖNDERDİ

Alt yapı fabrikası adıyla ünlenen Büyükşehir Kağıtspor, 2022 yılında alt yapısından yetiştirdiği 114 sporcusunu milli takımlara gönderdi. Birçok branşta Ay Yıldızlı forma adına müsabakaya çıkan Kocaeli’nin gençleri, dünyanın farklı şehirlerinde Türk Bayrağının dalgalandırmanın gururuyla Kocaeli’ne döndü.

KARATECİLER BAŞARIYA DOYMADI

Karate branşında Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarıyla milli takımlara girmeye hak kazanan Mavi Beyazlı sporcular, Karate Premier Lig, Seri A gibi dünyanın en prestijli organizasyonlarında Ay Yıldızlı formayla kürsüde yer aldı.

JUDODA TÜRKİYE REKORU

Judo branşında elde ettiği başarılar, milli takımlara yetiştirdiği sporcular ile Türk judosunda örnek olarak gösterilen Mavi Beyazlılar, 2022 yılında Dünya, Avrupa ve Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda 121 madalya kazanarak, judo tarihinde izine az rastlanır büyük bir başarı ve kırılması zor bir rekor elde etti.

ALT YAPININ YENİ YILDIZI ESİLA

Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, 2022 yılında Taekwondo Milli Takımı ile birlikte Sofya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda gümüş, Malta’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

ENGELLERİ KAĞITSPOR İLE AŞTILAR

12 branşta engelli bireylere desteğini sürdüren Büyükşehir Kağıtspor’da yıl boyunca engel tanımayan sporcular, Ay Yıldızlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil etti.

KOCAELİ’NE YENİ BAŞPEHLİVAN KAZANDIRDI

Yağlı güreşin en başarılı illerinden gösterilen Kocaeli’ne yeni bir başpehlivan daha eklendi. Büyükşehir Kağıtspor’un kendi alt yapısından yetişen Mustafa Arslan, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltında final yaparak ikinciliği elde etti ve Kocaeli’nin yeni başpehlivanı oldu.

OLİMPİYAT HEDEFLERİ

Kağıtspor’un atıcılık, judo, halter milli sporcuları 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışabilmek adına kota yarışmalarına katılmaya devam ediyor.