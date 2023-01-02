Kağıtspor, judoda süper lige yükseldi

Kocaeli’nin Kağıtsporlu judocuları yılı şampiyonlukla tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılının son müsabakasından şampiyonlukla ayrıldı.

Ankara’da yer alan Türkiye Judo Federasyonu Hizmet Binası Spor Salonu’nda yapılan 2022 Spor Toto Süper Ligi'ne yükselme müsabakalarında Büyükşehir Kağıtspor‘un başarılı judocuları 13 erkek kulüp ile Süper Lig’in yeni takımı olmak için mücadele etti.

SÜPER LİGE MERHABA

Erkekler Süper Lig yükselme Müsabakalarda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor‘un başarılı sporcuları rakiplerini tek tek yenerek şampiyonluk kürsüsünde yer aldı.

Kağıtspor elde ettiği bu sonuç ile 2023 yılında Spor Toto Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalarda Osmangazi Belediye SK ikinci, İstanbul Mesme Taşbağ ve Akçaabat Belediye SK üçüncü olarak yeni yılda Süper Ligin yeni takımları unvanını kazandı.