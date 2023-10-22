Kadınlara ücretsiz pilates kursu

Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki ücretsiz pilates kursuna gelen kadınlar, etkinlikler sayesinde sosyalleşme imkânı da buluyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda fizyoterapist olarak görev yapan Zeynep Aslan tarafından 2 yıldır verilen pilates kursundan, kadınlar memnun ayrılıyor. Kadınlar; Salı ve Perşembe günleri toplam 2 saat pilates dersi alabiliyor ve pilatesin bütün faydalı etkilerinden yararlanıyor. Dersler minimum 5, maksimum 10 kişi olacak şekilde devam ederken; derslere düzenli olarak gelen kadınlar, pilatesin kendilerine çok büyük fayda sağladığından söz ediyor.

Aslan: “Kadınlar burada pilatesin bütün etkilerinden faydalanıyorlar”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda fizyoterapist olarak görev yapan Zeynep Aslan, Engelsiz Yaşam Parkı’nda yaklaşık 2 yıldır pilates dersleri verdiğini anlattı. Merkezden, çok sayıda kadının hizmet aldığını ifade eden Aslan, “İstedikleri saatte, istedikleri gruba katılabiliyorlar ve burada pilatesin bütün etkilerinden faydalanıyorlar. Biz burada özellikle klinik pilates yapıyoruz. Pilatesin birçok faydası var. Öncelikle postür düzeltmede, ağrıları iyileştirmede ve genel fizyolojik durumu düzeltmede çok faydalı. Herhangi bir ortopedik sıkıntısı olanların yanı sıra, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kadınlar da buradan faydalanabiliyorlar. Kadınlara; hem ağrıları azaltmada, hem de ruh halini düzeltmede büyük bir yarar sağlıyor. Burada çok güzel 1 saat vakit geçiriyoruz ve egzersiz yapıyoruz” dedi.

“Derslerimiz çok keyifli geçiyor”

Kadınların kendi günlük rutinlerine uygun bir şekilde, istedikleri ders ve saatte etkinliğe katılabildiklerini sözlerine ekleyen Aslan, “Derslerimiz Salı ve Perşembe günü oluyor. Bir grubumuz 13.00’da başlıyor, diğer grubumuz 14.00’da başlıyor ve bir saat sürüyor. Derslerimiz çok keyifli geçiyor ve kadınlar çok mutlular. Özellikle düzenli devam eden kadınların ağrılarında çok ciddi iyileşme oldu, postürleri düzeldi. Buraya hepsi çok keyif alarak ve zevkle geliyorlar. Çünkü burası kendilerine vakit ayırabildikleri çok özel bir alan. Pilates çok ulaşılabilir bir spor olmuyor her zaman için. Burada biz ücretsiz bir şekilde, 2 yıldır bu hizmeti devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Anlaş: “‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ düşüncesiyle bu spora katıldım”

Pilates kursuna 1 yıldır geldiğini ifade eden; tesisten, öğretmenden ve arkadaş ortamından çok memnun olduğunu ve pilatesin kendisi için sosyal bir etkinlik olduğunu ifade eden Mesude Dağ Anlaş, “Çok memnunum. ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ düşüncesiyle, ben de bu spora katıldım. Ayrıca ücretsiz olması da çok güzel. Bu şartlarda ve bu konforda böyle bir kursu bize sundukları için yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Taşkan: “Bu konforda bir yerin ücretsiz olması ayrı bir avantaj”

Pilates kursuna 3 hafta önce başladığını, kaslarında rahatlama ve ağrılarında hafifleme olduğunu belirten Aysel Taşkan, “Bizlere sunulan bu etkinlikten ve Zeynep hocamızdan çok memnunum. Bu konforda, bu seviyede ve ücretsiz olması da ayrı bir avantaj. Buraya geldiğim için mutluyum. Böyle bir imkan sunduğu için Sayın Başkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İbibikcan: “Arkadaşlarımla birlikte geliyorum”

Emekli öğretmen Ümmü İbibikcan da pilates kursuna 3 haftadır geldiğinden bahsederek, hem arkadaşlarıyla birlikte olduklarını, hem de kendi başlarına yapamadıkları hareketleri burada rahat bir şekilde yaptıklarını kaydederek, “Gerçekten güzel bir aktivite. Zeynep Hanım çok disiplinli bir öğretmen. Tavrını ve saatine dikkat etmesini çok beğendik. Buradan memnunuz. Memnun olmasak zaten gelmeyiz. Arkadaşlarımızla ortak zamanı bulduğumuzda birlikte geliyoruz” ifadelerine yer verdi.