Kadınlar ve Erkekler Hentbol Türkiye Kupası’na isim sponsoru

HDI Sigorta ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında Kadınlar ve Erkekler Hentbol Türkiye Kupası isim sponsorluğu özelinde anlaşma imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - İmza töreni; Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, THF Yönetim Kurulu Üyeleri, HDI Sigorta yöneticileri ve medya mensuplarının katılımıyla HDI Sigorta Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirildi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmaya göre 2022 – 2023 yılı spor sezonunda kupa organizasyonlarının ismi ‘‘HDI Sigorta Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası’’ ve ‘‘HDI Sigorta Erkekler Hentbol Türkiye Kupası’’ olarak anılacak:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “HDI Sigorta, değerli katkılarıyla geçtiğimiz sezon Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final’in isim sponsoru olmuştu. Karşılıklı iki kurumda bu birliktelikten memnun kaldı. Sayın Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu ile yaptığımız görüşmelerde bu güzel işbirliğinin kapsamının genişletilmesi kararını aldık. Artık HDI Sigorta hem kadınlar hem de erkeklerde Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu. Sayın Ceyhan Hancıoğlu ve HDI ailesine teşekkür eder, bu anlaşmanın hentbol ailesi ve HDI Sigorta için hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da yaptığı konuşmada, “HDI Sigorta olarak Türk spor ve sporcusunun yanında yer almaktan, mücadelelerine ortak olmaktan ve yine başarılarını birlikte karşılamaktan büyük keyif alıyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu ile geçtiğimiz sezonda başarılı bir iş birliğine imza atmıştık.Bugün anlaşma kapsamımızı biraz daha geliştirerek hem Kadın hem de Erkek kategorisinde Türkiye Kupası’na ismimizi veriyoruz. Başkanımız Uğur Bey nezdinde Türkiye Hentbol Federasyonu’na bizlere olan güvenleri için teşekkür ediyor, HDI Sigorta Türkiye Kupası için mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.” dedi.

Kadınlar Türkiye Kupası, 16 Aralık ve 20 Aralık 2022 tarihlerindeki ilk tur maçları ile başlayacak ve 22-25 Şubat 2023 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenecek olan Sekizli Final ile son bulacak. Erkeklerde ise mücadele 7/8 Aralık ve 12/13 Aralık tarihindeki ilk tur maçları ile başlayacak ve 10-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan Sekizli Final ile sona erecek.