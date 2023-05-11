Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'in Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda tamamlanan çeyrek final maçları sonucu Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor yarı finalde eşleşti.ANKARA (İGFA) - Çeyrek finalin ilk eşleşmesinde rakibi Üsküdar Belediyesi'ni 44-33 mağlup eden Konyaaltı Belediyesi ilk yarı finalist oldu. Maçın ilk yarısını 21-18 önde kapatan Konyaaltı Belediyesi, karşılaşmayı 44-33 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada maçın en değerli oyuncusu ödülü Konyaaltı Belediyesi'nden Ceylan Aydemir'e verildi.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA'YI YENEN KASTAMONU BELEDİYESİ YARI FİNALDE

Bolu'da Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan diğer çeyrek final maçında rakibi Tekirdağ Süleymanpaşa'yı mağlup eden Kastamonu Belediyesi yarı finale yükselen ikinci takım oldu. İlk yarıyı da 21-11 önde bitiren Kastamonu Belediyesi, maçı 44-22'lik skorla kazanarak yarı finalde Konyaaltı Belediyesi'nin rakibi oldu. Karşılaşma sonrası maçın en değerli oyuncusu ödülü Kastamonu Belediyesi'nden Mouna Chebbah'a verildi.

YENİMAHALLE'Yİ YENEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YARI FİNALDE

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda oynanan üçüncü çeyrek final müsabakasında rakibi Yenimahalle Belediyespor'u 34-32 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısını da 19-16 önde kapatan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Yeliz Özel, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

ARMADA PRAXİS YALIKAVAKSPOR SON YARI FİNALİST OLDU

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan günün son maçında rakibi Görele Belediyespor'u 33-22’lik skorla yenen Armada Praxis Yalıkavakspor da yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. Maçın ilk yarısını 15-11 önde bitiren Armada Praxis Yalıkavakspor'un oyuncusu Esma Adnar, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Kupada 12 Mayıs Cuma günü yapılacak yarı finalde Konyaaltı Belediyesi-Kastamonu Belediyesi maçı saat 13.30'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasındaki müsabakanın başlama saati ise 16.00 olacak ve her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı ise 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.