HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan rövanş maçlarında rakiplerini eleyen Kastamonu Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi tur atlayarak Dörtlü Final'de eşleşti.İSTANBUL (İGFA) - HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final tamamlandı

Bugün oynanan maçta Kastamonu Belediyesi, Görele Belediyesi ile 34-34 berabere kaldı. İlk maçı 32-23 kazanan Kastamonu Belediyesi tur atlayan taraf oldu.

Konyaaltı Belediyesi ise Yenimahalle Belediyesi'ni 35-36 mağlup ederek Dörtlü Final’e kalan son takım oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni, Armada Praxis Yalıkavak ise Üsküdar Belediyesi'ni eleyerek Dörtlü Final'de eşleşmişti.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. Maç Sonuçları:

İzmir BBSK 32-19 Aksaray Bld.

Konyaaltı Bld. 39-32 Yenimahalle Bld.

Kastamonu Bld. 32-23 Görele Bld.

Armada Praxis Yalıkavak 38-32 Üsküdar Bld.

Çeyrek Final 2. Maç Sonuçları

Üsküdar Bld. 30-36 Armada Praxis Yalıkavak

Aksaray Bld. 26-32 İzmir BBSK

Yenimahalle Bld. 35-36 Konyaaltı Bld.

Görele Bld. 34-34 Kastamonu Bld.