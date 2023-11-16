Kadınlar süperlerde 10. hafta sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandıANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 10. hafta karşılaşmaları oynanan beş müsabaka ile tamamlandı.

Ligde oynanan Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa ve Yenimahalle Belediyesi-Üsküdar Belediyesi maçları TRT Spor Yıldız kanalından, diğer maçlar ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Lig’de 11. hafta maçları 18 ve 19 Kasım ve 23 Aralık tarihlerinde oynanacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ 10. HAFA PROGRAMI SONUÇLARI Görele BLD.41-28Aksaray BLD.

Anadolu Üniversitesi30-25Tekirdağ Süleymanpaşa

Armada PraxisYalıkavak40-26Bursa BBSK

Konyaaltı BLD.37–29 Kastamonu BLD.

Yenimahalle BLD.39-37Üsküdar BLD.