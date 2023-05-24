Kadınlar Süper Ligi'de Kastamonu ve Konyaaltı finalde

2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi Play-off'unda oynanan yarı final ikinci maçlarında rakiplerini yenen Kastamonu Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi finale yükseldi. Final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanacak.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu'da oynanan karşılaşmada rakibi Armada Praxis Yalıkavak Spor'u 35-25 mağlup etti. İlk maçta da rakibini 34-30'luk skorla yenen Kastamonu Belediyesi bu sonuçla finale yükseldi.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında 37-31'lik skorla kazanan Konyaaltı Belediyesi, ikinci maçı da 37-29 kazanarak adını finale yazdırdı.

Kadınlar Süper Ligi'nde üçüncülük karşılaşması üç müsabakalı, iki galibiyet üzerinden oynanacak. Final serisinin birinci maçı Antalya'da, ikinci ve üçüncü maçlar Kastamonu'da, dördüncü maç tekrar Antalya'da, beşinci maç Kastamonu'da oynanacak.