Kadınlar Süper Ligi 10. haftasında iki maç oynandı

2022-2023 Hentbol Sezonu, Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları oynanan iki karşılaşma ile başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmalarına iki müsabaka ile başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa, Görele Belediyesi’ni 35-30 mağlup ederken, Yenimahalle Belediyesi de Totemcard Adasokağı’nı 30-20’lik skorla yendi.

Kadınlar Süper Ligi’nde diğer üç karşılaşma 11 Ocak Çarşamba günü oynanacak.