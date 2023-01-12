Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandı

2022-2023 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşmalarda Konyaaltı Belediye, Üsküdar Belediyesi’ni deplasmanda 35-28; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi’ni 34-24 ve Kastamonu Belediyesi, Armada PraxisYalıkavak’ı deplasmanda 30-27’lik skorlarla mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle:

Üsküdar Belediyesi 28-35 Konyaaltı Belediye

İzmir Büyükşehir Belediyesi 34-24 Anadolu Üniversitesi

Armada PraxisYalıkavak 27-30 Kastamonu Belediyesi