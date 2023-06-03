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Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyesi öne geçti
SPOR 03.06.2023, 22:32
Kadınlar Süper Ligi Final Serisi'nde Kastamonu Belediyesi 2-0 öne geçtiKASTAMONU (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi'ni 32-30 yenerek final serisinde 2-0 öne geçti.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı da Kastamonu Belediyesi 17-13 önde kapattı.
Hatırlanacağı gibi Antalya'da oynanan ilk maçı Kastamonu Belediyesi 34-33'lük skorla kazanmıştı.
Final serisinin üçüncü maçı yarın (4 Haziran Pazar) saat 13.30'da yine maçı Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|35
|77
|4. A.Demirspor
|35
|66
|5. Başakşehir
|35
|59
|6. Trabzonspor
|35
|57
|7. Konyaspor
|35
|50
|8. Karagümrük
|35
|48
|9. Kayserispor
|35
|46
|10. Kasımpaşa
|35
|43
|11. Ankaragücü
|35
|42
|12. Antalyaspor
|35
|41
|13. Alanyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|35
|40
|15. İstanbulspor
|35
|38
|16. Giresunspor
|35
|37
|17. Ümraniye
|35
|30
|18. Gaziantep FK
|35
|25
|19. Hatayspor
|35
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24
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