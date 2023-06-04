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Kadınlar Süper'de üçüncü maç Konyaaltı'nın oldu
SPOR 04.06.2023, 17:10
2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde oynanan Final Serisi maçında Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi'ni 33-32 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise Kastamonu Belediyesi 18-11 önde kapattı.
Kastamonu Belediyesi, Antalya'da oynanan ilk maçı 34-33 ve Kastamonu'da oynanan ikinci maçı da 32-30'luk skorla kazanmıştı.
5 maç üzerinden oynanan Final Serisi'nin dördüncü maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride eşitlik olması durumunda şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.
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|36
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|36
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|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
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|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
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|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
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|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
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|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
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|38
|36
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|38
|34
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|31
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|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
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|76
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|37
|68
|5. Villarreal
|37
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|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
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|50
|9. Girona
|37
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|14. Getafe
|37
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|37
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