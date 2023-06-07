Kadınlar Süper'de şampiyon 5. maçta belirlenecek

2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi'ni yenerek durumu 2-2 yaptı. Ligin şampiyonu 10 Haziran'da oynanacak final serisi beşinci ve son maçında belli olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 Konyaaltı Belediyesi önde kapattı. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Konyaaltı Belediyesi maçı 33-31'lik skorla kazandı.

Kastamonu Belediyesi Antalya'da oynanan ilk maçı 34-33, Kastamonu'da oynanan ikinci maçı 32-30'luk skorla kazanmış, Konyaaltı Belediyesi de Kastamonu'da oynanan üçüncü maçı 33-32 alarak seriyi 2-1'e getirmişti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final serisi beşinci maçı saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.