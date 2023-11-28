Kadınlar spor için salonları doldurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yetişkin Spor Eğitimlerine 18 yaş ve üzeri başta kadınlar olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi göstererek kış dönemini de spor yaparak geçiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bireylerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışıyla her yaştan Eskişehirlinin spor yapmasına imkân sağlayan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda yetişkinler için düzenlenen “Kış Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri” büyük ilgi görüyor. 18 yaş ve üzeri kadın ve erkekler için ücretsiz yapılan fitness, aerobik, fit dans, tüm vücut egzersizleri ve mat pilates eğitimlerine yaklaşık 600 vatandaş katılırken, 3 ay süreyle devam edecek olan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi’nin uzman spor antrenörleri tarafından yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi’ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi ve Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi’nde yapılan eğitimlere katılan vatandaşlar, yaz döneminde olduğu gibi kış dönemini de spor yaparak geçiriyor.

Vatandaşlar, modern tesislerde uzman spor antrenörleri eşliğinde kendilerine böyle bir imkânı ücretsiz olarak sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemizin spor eğitimlerine düzenli olarak katılıyor ve sağlığımızı koruyoruz. Özellikle iklim şartları nedeniyle açık havada spor yapmanın çok zor olduğu bu dönemde böyle bir imkânı bizlere sunduğu için Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz.” dediler.