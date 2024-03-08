Kadınlar EURO 26, Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na ülkemizin yanı sıra Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ev sahipliği yapacak.ANKARA (İGFA) - Avrupa Hentbol Federasyonu İcra Komitesi, kadın hentbolunu mümkün olduğu kadar çok Avrupa pazarına ulaştırmak amacıyla Kadınlar EHF EURO 2026'nın Çekya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye'de yapılmasına karar verirken, 24 takımlı oynanacak 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda ön eleme turu Oradea, Cluj-Napoca, Antalya, Brno, Katowice ve Bratislava'da birer grupla gerçekleştirilecek.

EHF, Türkiye'nin teklifinin yanı sıra Çekya/Polonya ve Romanya/Slovakya'dan da ortak teklif almıştı. Yapılan toplantılarda farklı tekliflerin değerlendirilmesi, TV durumu ve olası izleyicilerin analizi, şampiyonaya ev sahipliği yapmakla ilgilenen federasyonlarla istişarelerin yanı sıra ilk saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Başvurular doğrultusunda, her teklifin avantajlarını ve beş ülkede kadın hentbolunu daha da geliştirme olasılığını vurgulayan ortak bir hamle yapıldı ve federasyonlar, Kadınlar EHF EURO 2026'yı birlikte düzenleme konusunda karar verildi.

"BİR YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÇABANIN SONUCUNU ALDIK"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da yaptığı açıklamada; "2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonasını Rusya’nın düzenleyemeyeceği belli olduğu tarihten itibaren, yani yaklaşık bir yıldır, ev sahipliği için sürdürdüğümüz yoğun çalışmalarımızın ve üst düzey temaslarımızın sonucunu aldık. Tarihimizde ilk defa büyükler kategorisinde bir Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bu süreçte hep yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız'a, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz'e ve hentbol ailemize katkıları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca EHF Başkanı Michael Wiederer ve yönetim kuruluna son iki yıldır Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde aldığımız bu güzel haber ülkemize ve hentbol camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.