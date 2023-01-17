Kadınlar Avrupa Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Konyaaltı Belediyesi ile İzmir BBSK eşleşti.ANKARA (İGFA) - 2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nın bugün çekilen Çeyrek Final kurasında, iki temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eşleşti.

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ofisinde gerçekleşen kurada eşleşen iki temsilcimiz, ilk maçı Antalya'da 11 veya 12 Şubat tarihinde oynayacak.

Rövanş maçları ise 18 veya 19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Yarı finale yükselen ekip ATTICGO BM ELCHE (İspanya) - Motive.co Gijon (İspanya) maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

KURA SONUCU EŞLEŞMELER ŞÖYLE OLUŞTU:

Madeira Andebol SAD (Portekiz)- Club Balonmán Atlético Guardes (İspanya)

MKS IUVENTA Michalovce (Slovakya)- Eurobud JKS Jaroslaw (Polonya) Antalya Konyaaltı Belediyesi (Türkiye) - İzmir Büyükşehir Belediyesi (Türkiye) ATTICGO BM ELCHE (İspanya) - Motive.co Gijon (İspanya)