Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final'de

2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türkiye temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi, Son 16 Turu'nda İsrail'in Maccabi Arazim Ramat Gan takımını eleyerek Çeyrek Final'e yükseldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de oynadığı ilk maçta İsrail'in Maccabi Arazim Ramat Gan takımını 27-20 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Ohel-Shem kenti Ramat Gan Salonu'nda oynanan rövanş maçını da 33-32 kazanarak turu geçmeyi başardı.

EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final kurası 17 Ocak tarihinde çekilecek ve ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.