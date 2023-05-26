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Kadınlar 2. Lig'de Nurdağı HEM şampiyon oldu
SPOR 26.05.2023, 18:21
2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde, Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında Siirt İl Özel İdare'yi 40-28 mağlup eden Nurdağı Halk Eğitim Merkezi şampiyon oldu.ANKARA (İGFA) - Siirt İl Özel İdare lig ikincisi olurken, üçüncülük maçında Hoca Ahmet Yesevi SK'yı 35-31 yenen Avcılar 1903 SK üçüncü oldu.
Nurdağı Halk Eğitim Merkezi, Siirt İl Özel İdare ve Avcılar 1903, Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.
Final maçından sonra düzenlenen törende, şampiyon Nurdağı Halk Eğitim Merkezi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.
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