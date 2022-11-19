Kadın hentbolcuların rakibi belirleniyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakibi bugün belli oluyor.ANKARA (İGFA) - Kadınlar EHF EURO 2022'nin kapanış basın toplantısı TSİ 15.00'te başlayacak, ardından Kadınlar EHF EURO 2022 sunumu olacak. Daha sonra Kadınlar Dünya Şampiyonası Play-off kurası çekilecek. Play-off maçları eşleşmeleri bugün 15.45'te (TSİ) çekilecek kura ile belli olacak.

2. torbada yer alan Milli takımımızın muhtemel rakipleri arasında Hırvatistan, İspanya, Almanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve İsviçre bulunuyor.

Play-off turu kura torbaları şöyle:

1 Torba: Hırvatistan, İspanya, Almanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve İsviçre.

2. Torba: Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, İzlanda, Türkiye, Ukrayna, Portekiz, Yunanistan, İtalya ve Kosova.

İlk maçlarda ev sahibi takımlar kura ile belirlenecek. Play-off'lar 7/8 Nisan (ilk maç) ve 11/12 Nisan 2023 (ikinci maç) oynanacak. Turu geçen 10 takım Dünya Şampiyonası’na katılacak.

2023 IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 26. kez Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde 2023 Kasım ayında düzenlenecek.