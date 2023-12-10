Kadın futbolculardan taraftara çağrı

Turkcell Kadınlar Süper Lig’in son şampiyonu ve Başkentin tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, zorlu karşılaşma öncesi Başkentli taraftarlara seslenen FOMGET’in başarılı futbolcuları “Bizleri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Turkcell Kadınlar Süper Lig’in son şampiyonu ve Başkentin tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Süper Lig hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

11 Aralık 2023 Pazartesi günü Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak olan FOMGET, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı’nda sürdürüyor.

Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarına yoğun bir tempo ile devam eden FOMGET’in başarılı futbolcuları Ankaralı taraftara “bizleri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

‘‘SÜPER LİG’DE BU SENE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ’’

Turkcell Kadınlar Süper Lig’de bu sene de şampiyon olmak istediklerini dile getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Siyaset Asgarov, Beşiktaş maçı öncesi şu açıklamalarda bulundu:

‘‘Kadınlar Süper Ligi’nde bu sene yine şampiyon olmak istiyoruz. Ligde bu sene takımların kalitesi de arttı ve lig bu sene çok zorlu geçiyor. Beşiktaş maçı hazırlıkları da iyi gidiyor. Milli takımda bulunan 12 sporcumuz da döndü ve hep birlikte Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz rakibimizi iyi analiz ettik. Geçtiğimiz sezondan bugüne kadar kendi sahamızda maç kaybetmedik ve bu serinin devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımız bizim için çok önemli kızlarımız taraftar önünde farklı oynuyor taraftarlarımızın da pazartesi günü statta ilk dakikadan son dakikaya kadar kızlarımızı desteklemesini istiyorum.’’

Ligde zorlu müsabakalara çıkacaklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren FOMGET’li futbolcular şunları söyledi:

-Selda Akgöz (FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı): ‘‘Milli takımdan yeni döndük, antrenmanlara dün başladık bugün de devam ediyoruz tabii ki de bu seneyi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz onun için de bütün ruhen ve bedenen mücadeleyi veriyoruz. Onlar yoksa biz her zaman eksiğiz onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş maçında da onları yanımızda görmek onurlandırır ve gururlandırır.’’

-Birgül Sadıkoğlu: ‘‘Hazırlıklarımız iyi gidiyor önemli bir maça çıkacağız iyi oynamak ve galibiyet almak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz.’’

-Tuğba Karataş: ‘‘Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Maça tüm konsantrasyonumuzla hazırız. Onlar olmadan eksiğiz ve onların desteğini her zaman arkamızda hissetmek istiyoruz. Kadın futbolunun geliştiği şu günlerde onlar da bizi desteklerse çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.’’