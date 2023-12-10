Son Dakika

Kadın futbolculardan taraftara çağrı

SPOR 10.12.2023, 08:30
Kadın futbolculardan taraftara çağrı

Turkcell Kadınlar Süper Lig’in son şampiyonu ve Başkentin tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, zorlu karşılaşma öncesi Başkentli taraftarlara seslenen FOMGET’in başarılı futbolcuları “Bizleri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Turkcell Kadınlar Süper Lig’in son şampiyonu ve Başkentin tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Süper Lig hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak olan FOMGET, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı’nda sürdürüyor.

Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarına yoğun bir tempo ile devam eden FOMGET’in başarılı futbolcuları Ankaralı taraftara “bizleri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu. 

‘‘SÜPER LİG’DE BU SENE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ’’

Turkcell Kadınlar Süper Lig’de bu sene de şampiyon olmak istediklerini dile getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Siyaset Asgarov, Beşiktaş maçı öncesi şu açıklamalarda bulundu: 

 ‘‘Kadınlar Süper Ligi’nde bu sene yine şampiyon olmak istiyoruz. Ligde bu sene takımların kalitesi de arttı ve lig bu sene çok zorlu geçiyor. Beşiktaş maçı hazırlıkları da iyi gidiyor. Milli takımda bulunan 12 sporcumuz da döndü ve hep birlikte Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz rakibimizi iyi analiz ettik. Geçtiğimiz sezondan bugüne kadar kendi sahamızda maç kaybetmedik ve bu serinin devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımız bizim için çok önemli kızlarımız taraftar önünde farklı oynuyor taraftarlarımızın da pazartesi günü statta ilk dakikadan son dakikaya kadar kızlarımızı desteklemesini istiyorum.’’

Ligde zorlu müsabakalara çıkacaklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren FOMGET’li futbolcular şunları söyledi:

-Selda Akgöz (FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı): ‘‘Milli takımdan yeni döndük, antrenmanlara dün başladık bugün de devam ediyoruz tabii ki de bu seneyi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz onun için de bütün ruhen ve bedenen mücadeleyi veriyoruz. Onlar yoksa biz her zaman eksiğiz onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş maçında da onları yanımızda görmek onurlandırır ve gururlandırır.’’

-Birgül Sadıkoğlu: ‘‘Hazırlıklarımız iyi gidiyor önemli bir maça çıkacağız iyi oynamak ve galibiyet almak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz.’’

-Tuğba Karataş: ‘‘Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Maça tüm konsantrasyonumuzla hazırız. Onlar olmadan eksiğiz ve onların desteğini her zaman arkamızda hissetmek istiyoruz. Kadın futbolunun geliştiği şu günlerde onlar da bizi desteklerse çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.’’

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 14 26
4. Beşiktaş 15 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 14 24
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 15 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Ümraniye 15 18
12. Manisa FK 14 17
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 16 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 16 19
12. Wolves 16 19
13. Bournemouth 16 19
14. Fulham 15 18
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4