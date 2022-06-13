Kadın futbolcular kupayı Gaziantep'e getirdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Wulfz Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan ALG Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül tarafından çiçeklerle karşıladı.GAZİANTEP (İGFA) - İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan nefes kesici mücadelenin ardından 2021- 2022 sezonu şampiyonluk kupasını Gazi şehre getiren ALG Spor, Gaziantep Havalimanı’na geldi.

Takımı çiçeklerle karşılayan ve teknik heyet ile sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Şahin, şampiyon sporcularla bir süre sohbet etti.

Başkan Şahin, kadın sporcuların büyük bir başarı yakalayarak “Spor Şehri Gaziantep”i gururlandırdığını belirterek, şampiyonluk kupasının Gazi şehre gelmesinin tesadüf olmadığı vurguladı. Şahin, kız çocukları için bu başarıyı yakalayan oyuncuların artık birer rol model olduğunu, Gaziantep Modeli’nin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını kaydetti.

Gaziantep Havalimanı’nın dışında taraftarlar, takımı meşaleler yakarak davul ve zurna eşliğinde başarıyı kutladı.