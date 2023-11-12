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Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

SPOR 12.11.2023, 11:25
Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Petrol Ofisi'nin isim ve forma göğüs sponsoru olarak iki yıldır desteklediği Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları 12 Kasım Pazar günü karşı karşıya geliyor.İSTANBUL (İGFA) -  Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi'nin yol arkadaşları Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımları, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılının ilk derbisi olan ve kıran kırana geçmesi beklenen mücadelede kozlarını paylaşacak. Rekabetin üst düzeyde yaşanacağı ve ligin zirvesini ilgilendiren derbi müsabakası 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak ve GS TV kanalından izlenebilecek.

Her iki takım için başarı dileklerinde bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, “Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımlarına iki yıldır isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu iki büyük takımın sahadaki mücadelesini izlemeyi şimdiden heyecanla bekliyor, tüm oyunculara başarılar diliyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu derbi maçının, Türkiye'de kadın futbolunun artan kalitesini ve popülaritesini desteklemek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herkesi tribünleri doldurarak veya ekran başında bu maçı izleyerek kadınların sahadaki mücadelesini desteklemeye davet ediyorum.” dedi

Nefesleri kesecek derbi öncesi 10. haftanın başında her iki takım da 24 puana sahip. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alırken Galatasaray Petrol Ofisi 24 puan ile 3. sırada yer alıyor. Her iki takımın da 9. hafta sonunda sadece 1 mağlubiyeti bulunuyor. Ankara FOMGET ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe Petrol Ofisi, şu ana kadar 21 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Galatasaray Petrol Ofisi ise 9 haftanın sonunda 22 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Gol kraliçeliğinde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin milli futbolcusu Yağmur Uraz 10 golle 2. sırada yer alırken Galatasaray Petrol Ofisi'nin en golcü ismi Ebru Topçu 7 golle gol kraliçeliğinde 4. sırada yer alıyor.

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