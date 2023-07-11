Kadın Futbol Milli Takımı 'Sürat'lendi

Kadın futbolunun gücünü taşımak ve hızına hız katmak amacıyla yola çıkan Sürat Kargo, Kadın Futbol Milli Takımları Ana Sponsoru oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sürat Kargo, TFF ile sponsorluk anlaşması imzadı.

TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleşen törenle resmiyet kazanan sponsorluk anlaşması kapsamında Sürat Kargo, Kadın Futbol Milli Takımlarının ana sponsoru unvanını iki yıl süreyle üstlendi.

Sponsorluk anlaşması imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Sürat Kargo’nun kadınlardan oluşan yönetim ekibi de törende hazır bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, kargo sektörünün önde gelen şirketlerinden Sürat Kargo gibi değerli bir markayla iş birliği yapmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, “Sizlerin huzurunda kendilerine büyük futbol ailemize hoş geldiniz demek istiyorum. Sponsorlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde, futbolumuzu daha ileriye taşımak için başlattığımız proje ve uygulamalarımızı en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz. İnşallah, attığımız tohumların meyvelerini hep birlikte alacağız. Ve yeni tohumlar atarak birlikte su vereceğiz.” diye konuştu.

Türkiye'de 5-19 yaş arasında 11 milyon kız çocuğunun olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, “UEFA’nın kadın futbolu stratejisi kapsamında UEFA Playmakers programını uygulamaya koyduk. Hiç futbol oynamamış kız çocuklarının futbolu sevmesini sağlamayı hedefleyen bu proje ile birçok ilimizde eğitimler verdik. Kız çocuklarımızın futbolu nasıl hızlı öğrendiklerini ve ne kadar hevesli olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ve bu alana daha çok odaklanmamız gerektiğini gösterdi. Diğer taraftan, tüm paydaşlarımızla birlikte yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştayında strateji planımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Burada kadın futbolunun gelişimi ile ilgili stratejilerimiz ve yol haritamız da yer alacak. Bu hedeflerin sıkı takipçisi olacağız. Türkiye’de kadın futbolunun popülerliğini arttırmak için büyük bir enerji harcayacağız.” dedi.

İmza töreninde kadına verdikleri öneme ve desteğe vurgu yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kadın futbolunun bir spor dalı olmanın ötesinde cesaret ve güç kaynağı olduğunu belirterek, "Yeteneklerini, güçlerini azim ve kararlılıkla sahaya koyan kadın futbolculara sürat katmak için onlarla sahada şimdi biz de varız. Markamızın temeli olan “hız”ı kadın futboluna taşıyarak gelecek nesillere ilham vermek ve bu heyecanı paylaşmak bizler için çok büyük mutluluk" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı. Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Oğuz’a 10 numaralı Milli Takım forması hediye etti.