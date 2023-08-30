Kadın A Milli Takımı'nda hedef büyük

7-13 Ağustos tarihlerinde yapılan hazırlık kampı sonrası ikinci etap çalışmaları kapsamında İstanbul’da Kadın A Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Teknik Direktör Begüm Üresin nezaretinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takım Tesisleri'nde devam eden U17 Kız Milli Takım Kampı çalışmalarında futbolcular üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Milli Takım Kamp Kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Esra Yarım (Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor), Aliye Tecer (Beylerbeyi Spor A.Ş. Pendik Çamlıkspor), Elif Naz Özcan (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K)

Defans: Selen Su Yarayan (SC Freiburg), Sudenaz Deligöz (Bakırköy Yenimahalle FK), Rüveyda Gürbüz (First Vienna FC 1984), Ecrin Naz Şentürk (Beşiktaş A.Ş.), Naz Karaca (Bağcılar Evren Spor), Birnur Karaca (Bakırköy Yenimahalle FK)

Orta Saha: Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe A.Ş.), İlayda Tali (Dudullu), Zeynep Türker (Bayer 04 Leverkusen), Elif Ceren Mutlu (Beşiktaş A.Ş.), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Berra Pekgöz (Tunç Spor), Esma Kılıç (Tus Schwachhausen), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Elif Çetin (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Dua Sönmez (FC Heidenheim), Esin Nisa Sivaslı (Konyaaltı Gençlik ve Spor)

Forvet: Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Yaren Ersen (Dudullu), İremsu Öksüz (Bakırköy Yenimahalle FK)