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Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı

SPOR 28.10.2023, 14:30
Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı

Türkiye’de ilk resmi yelken yarışlarının düzenlendiği Kadıköy’de Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kadıköy Belediyesi, Türkiye’de ilk resmi yelken yarışlarının yapıldığı Fenerbahçe Yarımadası’nda Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları düzenliyor. Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yarışlara milli ve olimpik sporcular dahil olmak üzere yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle 12 Ağustos 1932’de Türkiye’nin ilk resmi yelken yarışlarına ev sahipliği yapan Kadıköy, Cumhuriyetimizin 100. yılında da çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Belediyesi’nin Türkiye Yelken Federasyonu ile birlikte bu yıl ilkini düzenlediği Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları, 7 sınıf ve 14 kategoride gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Parkı Burnu’nda düzenlenen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sona erecek yarışlarda milli ve olimpik sporcular dahil olmak üzere yaklaşık 250 sporcu yarışıyor. Yelkenciler, Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları’nın son günü olan 29 Ekim Pazar saat 09.30’da ise Kalamış koyu açıklarında resmigeçit töreni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, startını verdiği Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları öncesinde yaptığı açıklamada, Kadıköy’de yelken sporunun yeniden canlandırılması için belediye olarak tüm desteği vermek istediklerini söyledi. Odabaşı, “Ülkemizde ilk defa resmi yelken yarışı Kadıköy’de, bu yarımadada düzenlenmişti. Bizim için ayrıca anlamı olan bir yarış. Hem ilkini gerçekleştiriyoruz hem de 100. yılda yeniden bu kupayı canlandırıyoruz. Bu yarımada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yelken sporunun geliştirilmesi için kulüplere tahsis edilmiş bir yer. Bu açıdan da burası oldukça anlamlı. Biz önce bir küçük Kadıköy kupasıyla başlamak istedik. Önce Kadıköy’deki kulüpleri aktifleştirip daha sonra bunu İstanbul çapında ve uluslararası çapa ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yelken sporcusu Lila Akçor da “Böyle bir etkinlikle cumhuriyetimizi kutlamak çok güzel. Rüzgarla beraber Atatürk’ün ruhu bizimleymiş gibi hissettiriyor. Buradan bulunmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Bir diğer sporcu Osman Reşat Kozikoğlu ise “Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir yarışın olması inanılmaz değerli. Atatürk’ün işaret ettiği yerde olmak, bu yarışa katılmak çok anlamlı. Hep yarış yapıyoruz ama Cumhuriyet’in 100. yılında düzenlen bu yarışlar hepsinden önemli” dedi. 

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