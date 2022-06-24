Judoda gururlandıran başarı... Manisalı Zilan Ertem Avrupa Şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Zilan Ertem, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Avrupa Judo Federasyonu tarafından Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli forma adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’umuzun başarılı sporcusu Zilan Ertem, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

40 ülkeden 420 sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda mindere çıkan Zilan Ertem, çeyrek finalde Belçikalı Celia Van Beneden’i, yarı finalde Avusturyalı Nina Auer’i altın skorda, final karşılaşmasında Slovak Patricia Tomankova’yı ipponla (3 shido) yenerek altın madalya ile birincilik kürsüsüne çıktı.

BAŞKAN GÜZGÜLÜ’NDEN TEBRİK

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un bünyesinden çıkardıkları sporcularla Manisa’ya yaşattıkları gurur tablosuna bir yenisini daha eklemiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, “Judoda hem ilimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Zilan Ertem, Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. İnşallah onu Olimpiyatlarda da izleyeceğiz. Sporcumuzu, antrenörünü ve yönetim kurulunda emek veren arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.