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John Roberson Manisa BBSK'lı oldu
SPOR 01.07.2022, 09:57
Fransa Pro A’da ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Strasbourg forması giyen oyun kurucu John Roberson, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kadrosuna dahil oldu.MANİSA (İGFA) - 2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmaları kapsamında son olarak Fransa Pro A’da ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Strasbourg forması giyen oyun kurucu John Roberson’ı kadrosuna kattı.
Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan ve Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu olan John Roberson, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Roberson, takımımızın bu sezon anlaştığı ikinci yabancı oyuncu oldu.
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