Jeremy Sheppard Akran Gemlik' te

TBL takımlarından Bursa Akran Gemlik yeni bir Amerikalı ile kadrosunu güçlendirdi.BURSA (İGFA) - NCAA ‘de Rhode Island Rams forması giyen 1997 doğumlu Jeremy Sheppard, 2022-2023 sezonunda da Akran Gemlik forması giyecek.

1,85 boyundaki guard 2021-2022 sezonu NCAA müsabakalarında ortalama 26 dakika sürede – 9,9 sayı – 2,7 ribaunt– 3,1 asist ve 1,4 T.çalma ile oynamıştı.