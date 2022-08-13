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Jeremy Sheppard Akran Gemlik' te
SPOR 13.08.2022, 10:45
TBL takımlarından Bursa Akran Gemlik yeni bir Amerikalı ile kadrosunu güçlendirdi.BURSA (İGFA) - NCAA ‘de Rhode Island Rams forması giyen 1997 doğumlu Jeremy Sheppard, 2022-2023 sezonunda da Akran Gemlik forması giyecek.
1,85 boyundaki guard 2021-2022 sezonu NCAA müsabakalarında ortalama 26 dakika sürede – 9,9 sayı – 2,7 ribaunt– 3,1 asist ve 1,4 T.çalma ile oynamıştı.
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