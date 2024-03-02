Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Baskonia Vitoria-Gasteiz galibiyetini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’in 27. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 111-96 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe BEKO Başantrenörü Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sarunas Jasikevicius, “Oyuncuları ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçekten taraftarlar adına seyir zevki yüksek bir maç oldu. İki EuroLeague kaybından sonra ritmimizi bulmuş olduk. Değişik bir ara oldu bu sefer; hem dinlenebildiler hem de birçok yerlere gidebildiler. Tekrar çalışmaya başladığımızda yarı takımla çalışabildik. Sonra milli takım oyuncuları Avrupa’nın birçok yerinden gelmeye başladı. Galibiyet adına mutluyum. Televizyondan ya da tribünlerden izleseydim gerçekten keyif alırdım. Ama savunma adına daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor hücuma iyi şekilde devam ederek.” dedi.



17 sayıyla oynayan Tarık Biberovic’in performansıyla ilgili soruya ise koç Jasikevicius, “Birçok gençte olduğu gibi sabırlı olması gereken bir oyuncu. İyi anları da kötü anları da var. Siz sadece iyi şutlarını görüyorsunuz ama genel olarak da birçok alanda iyi oyuncu. Savunması da iyi. Ama çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Potansiyelinin sadece %50-60’ını kullanıyor şu anda. Tüm gençlerde olduğu gibi ne kadar gelişebileceği kendisine bağlı. Çalışması lazım, profesyonel olması lazım, rutinler oluşturması lazım hem saha içinde hem saha dışında. Umarız bu yeteneğini harcamaz ve profesyonel bir oyuncu olarak devam eder. Onun muhteşem oyuncu potansiyelini ortaya çıkartmak için biz antrenör ekibi olarak hep destek olacağız.” şeklinde yanıt verdi.