İzmit’te pedallar 99. yıla çevrildi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her Pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta pedallar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çevrildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99.yıl dönümüne özel hazırlanan programlar ile İzmit’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı. Düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerin ardından, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bisiklet severleri 30 Ağustos sabahında bisiklet turu ile bir araya getirdi.

Her Pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta pedallar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99.yıl dönümüne özel çevrildi.

Yahya Kaptan Mahallesi’nden hareket eden sporcular, Atatürk Anıtına giderek saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından tekrar pedal çeviren sporcular, İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Yahya Kaptan Gülümse Kafe’ye giderek, İzmit Belediyesi tarafından verilen kahvaltı ile bisiklet turunu tamamladı.