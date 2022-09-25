İzmitli perilerden sezona galibiyetli başlangıç

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin açılış haftasında sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyespor’u 75-58’’lik skorla mağlup ettiKOCAELİ (İGFA) - Yeni sezona Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ilk hafta mücadelesinde Ferhatoğlu Edremit Belediyespor’u konuk etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan İzmitli periler, ilk çeyreği 26-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz, ilk yarıyı 47-31 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte daha az sayı bulmasına karşın rakibini sadece 11 sayıda tutan İzmit Belediyespor, son çeyreğe 66-42 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte rakibi ile arasındaki farkı koruyan İzmit ekibi, parkeden 75-58’lik skorla üstün ayrıldı ve ilk haftayı galibiyetle kapattı.

Sezona galibiyetle başlayan İzmitli periler, ikinci haftada ise 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak maçta Emlak Konut Gelişim ekibinin konuğu olacak.