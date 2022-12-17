İzmitli perilerden görkemli galibiyet

İzmit Belediyespor, Turgutlu Belediyespor’u deplasmanda 22 sayı fark ile mağlup etti. Potanın perileri 14. maçında 10. galibiyetine imza attıTürkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Manisa ekibi Turgutlu Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Manisa Yıldırım Bayezid Spor Salonu’ndaki maçın ilk 10 dakikasını 15-12 geride tamamlayan İzmit Belediyespor ikinci çeyrekte toparlandı ve soyunma odasına 30-27 önde girdi.

İkinci yarıda özellikle savunmada çok agresif olan mavi yeşilliler içeride Teara’yı dışarıda da Pelin’i kilitledi ve son çeyreğe 48-41 önde girdi. Son 10 dakikada rakibine nefes aldırmayan İzmitli periler, mücadeleden 72-50 galip ayrılmayı başardı. Takımın en skorer ismi 15 sayıyla Betül Pehlivan oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de yerinde takip ettiği maç sonunda potanın perileri, 14. maçında 10. galibiyetine imza atmış oldu.