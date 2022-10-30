İzmitli Perilerden 'Cumhuriyet' hediyesi

Başarılı bir sezon geçiren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sahasında konuk ettiği HDI Sigorta Yalova VIP’i 70-59 mağlup ederek taraftarlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi verdiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı HDI Sigorta Yalova VIP’i geçtiğimiz gün Atatürk Spor Salonu’nda konuk etti. Saat 16.00’da başlayan müsabakanın ilk çeyreği 18-18 beraberlikle tamamlandı. Devreyi ise temsilcimiz 32-27 önde kapattı.

İyi oyununu sahaya yansıtmayı başaran İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı 3.çeyreğin sonunda ise 49-41 üstünlük elde etti.

Son periyotta da vitesi arttıran temsilcimiz maçı 70-59 kazanmayı başardı. Maçın en skorer ismi ise 26 sayı kaydeden sporcumuz Kym Danae Royster oldu.

İzmitli periler, 8. hafta mücadelesinde ise 4 Kasım Cuma günü saat 17.00’da deplasmanda Kırklareli Kadın Basketbol Takımına konuk olacak.