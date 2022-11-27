İzmitli periler zirve yolunda

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Elazığ İl Özel İdare’yi 82-76 mağlup etmeyi başardı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, ikinci çeyrekten itibaren aldığı üstünlüğü maçın sonuna kadar devam ettirdi.

Devreyi 42-39 önde kapatan İzmitli Periler, maçın sonunda rakibini 82-76’lık skor ile mağlup etmeyi başardı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçı Aydın Karaçam, Murat Amaç, Erkmen Kaya hakem üçlüsü yönetti. İzmit Belediyespor’da Deniz Cangül attığı 20 sayı ile damga vurdu. Candide Öztürk ise attığı 17 sayı ile galibiyette başrol oynayan bir diğer isim oldu. Ligde yoluna sağlam adımlarla devam eden periler, galibiyet sayısını 7’ye çıkardı