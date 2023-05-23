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İzmitli Periler Süper Lig’de!

SPOR 23.05.2023, 09:11
İzmitli Periler Süper Lig’de!

İzmitli Periler tarih yazdı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müthiş mücadelede Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmitli Periler yeniden Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Final Serisi 5’inci maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup eden İzmitli Periler, seriyi 3-2 kazanarak bir yıl aranın ardından yeniden Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Tıklım tıklım dolu tribünler önünde son ana kadar büyük mücadele içinde geçen maçın sonunda salonda büyük sevinç vardı. Mücadeleyi tribünden izleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de maç sonrası sahaya girerek oyuncularla kucaklaştı.

Final serisinin İzmit’te oynanan ilk iki maçında rakibini bir kez yenerken bir kez de mağlup olan İzmitli Periler, geçtiğimiz hafta Alanya’da oynanan serinin diğer iki maçında da aynı sonuçları aldı. 2-2’lik eşitliğin ardından serinin son maçı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Baştan sona çekişme içinde geçen maçın ilk çeyreğini İzmitli Periler 12-11 önde geçerken, ilk yarı 25-25 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü çeyreği 37-42 geride kapatan periler son periyottaki etkili oyunuyla maçtan 57-56 galip ayrıldı ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Son düdüğün ardından salonda büyük coşku yaşandı. Şampiyonluk coşkusuyla tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, başta Başkan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediyespor yönetimi, teknik heyet ve sporcular saha içinde şampiyonluğu kutladı. İzmit Belediyespor’un Süper Lig’e yükselmesi için büyük destek veren Başkan Hürriyet’e sporculardan da büyük sevgi vardı. Oyuncular tek tek Başkan Hürriyet’e sarılırken, tribünlerden “En büyük başkan” sesleri yükseldi. Takımla birlikte tribünleri selamlayan Başkan Hürriyet, oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

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