İzmitli periler 'Süper Lig' için parkeye çıkıyor

İzmit’in gururu İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final serisinin ilk maçında 10 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecekKOCAELİ (İGFA) - Bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen İzmit’in gururu İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için 10 Mayıs’ta Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final eşleşmesinde BOTAŞ’ı 3-2’lik seri ile saf dışı bırakmayı başaran İzmit’in perileri, statü gereği Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile ilk 2 maçını evinde oynayacak.

PERİLER İKİ MAÇTA DA RAKİBİNİ MAĞLUP ETMİŞTİ

10 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak olan final serisinin ilk maçında İzmitlilerin tribünleri doldurması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi periler ligdeki iki maçta da rakibini farklı yendi. Alanya’daki maçı 82-66 kazanan temsilcimiz İzmit’teki rövanşta da rakibine 78-59 üstünlük sağladı.