İzmitli periler seriyi sürdürdü

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde zirve mücadelesi veren İzmit Belediyespor, deplasmanda Edremit Güre Belediyesini 70-75 mağlup ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'yi Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde temsil eden ve şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor, 16’ncı hafta mücadelesinde deplasmanda Balıkesir ekibi Edremit Güre Belediyesine konuk oldu. Zorlu mücadelede rakibini 70-75 mağlup eden temsilcimiz İzmit Belediyespor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve zirve takibine devam etti.

BAŞKAN HÜRRİYET YALNIZ BIRAKMADI

Bu sezon bir üst ligi hedefleyen takımın en büyük destekçisi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de maçı tribünden takip ederken, alınan galibiyetten ötürü tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Hürriyet ayrıca, maçı birlikte izlediği Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve tüm Edremit halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.