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İzmitli periler kupaya 2’de 2 yaparak başladı

SPOR 15.09.2022, 14:12
İzmitli periler kupaya 2’de 2 yaparak başladı

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupasında ilk iki maçını da kazandıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının kozlarını paylaştığı Federasyon Kupası devam ediyor. Kocaeli temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı da grup aşamasına iyi başladı.

D Grubunda mücadele eden İzmitli Periler ilk maçta Yalova VİP’i 79-63’lük skorla mağlup ederken ikinci maçta da Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 63-47’le geçmeyi başardı.

TURNUVA TAKVİMİ

Kocaeli temsilcisi son maçında ise bugün Tarsus Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

13 Eylül’de başlayan turnuva 19 Eylül’de gerçekleştirilecek final müsabakasıyla sona erecek. Çeyrek Final Müsabakaları 17 Eylül, Yarı Final Müsabakaları ise 18 Eylül’de oynanacak.

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