İzmitli periler final için parkeye çıkıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off yarı finalinin dördüncü maçında BOTAŞ Gelişim’i yenerek seriyi son maça taşıyan İzmit Belediyespor, yarınki müsabakayı evinde kazanıp finale çıkmak istiyorKOCAELİ (İGFA)- Kadınlar Basketbol Süper Ligi yolundaki İzmit Belediyespor, geçtiğimiz günlerde deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ Gelişim’i 46-64 mağlup ederek seriyi 2-2’ye getirdi. Final şansını son maça taşıyan İzmitli periler yarı finalin son karşılaşmasını yarın (3 Mayıs Çarşamba) İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynayacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off yarı finalinin son maçında saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen İzmit Belediyespor kazanıp finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesi yetkilileri tüm İzmitlileri bu önemli maça davet etti.