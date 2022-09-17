İzmitli periler federasyon kupasında çeyrek finalde

Kocaeli'nin İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupasında başarılı bir grup aşaması geçirerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının kozlarını paylaştığı Federasyon Kupası devam ediyor. Temsilcimiz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı da grup aşamasında elde ettiği başarılı sonuçlarla çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Temsilcimiz yarın saat 15.15’te Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda Elazığ İl Özel İdare ile çeyrek final müsabakasına çıkacak.

ÇEYREK FİNAL GÜNÜ

D Grubunda mücadele eden İzmitli Periler ilk maçta Yalova VİP’i 79-63’lük skorla mağlup ederken ikinci maçta da Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 63-47’le geçmeyi başardı. Temsilcimiz son maçında ise geçtiğimiz gün Tarsus Belediyespor ile kozlarını paylaştı. 13 Eylül’de başlayan turnuva 19 Eylül’de gerçekleştirilecek final müsabakasıyla sona erecek. Çeyrek final müsabakaları bugün, yarı final müsabakaları ise yarın oynanacak.