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İzmitli periler, emin adımlarla zirveye: 81-71

SPOR 20.10.2022, 10:39
İzmitli periler, emin adımlarla zirveye: 81-71

Sezona harika bir başlangıç yapan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, hafta içi mücadelesinde sahasında konuk ettiği Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü 81-71 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam ettiKOCAELİ (İGFA) -  Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, hafta içi mesaisinde İzmir Temsilcisi Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü Atatürk Spor Salonu’nda konuk etti. Saat 16.00’da başlayan müsabakanın ilk çeyreğini 16-10 önde tamamlayan İzmit ekibi, ikinci çeyrekte rakibinin oyununa karşılık veremeyince ilk yarıyı 40-32 geride kapattı.

Üçüncü çeyrekte sahaya ağırlığını koyan temsilcimiz, son çeyreğe 62-49 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, parkeden 81-71’lik skorla galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir engeli daha geride bıraktı.

Maç boyunca tribünden takımı destekleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, alınan galibiyet sonrası takımı tebrik etti. Günü kayıpsız geçen İzmitli periler, 6. hafta mücadelesinde ise 23 Ekim Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Antalya Güneşi ekibine konuk olacak.

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