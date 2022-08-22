İzmitli pehlivanlar Şile’den 5 madalya ile döndü

Kocaeli'de İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Şile’de gerçekleştirilen 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nden 5 madalya ile döndü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıktı.

İzmitli pehlivanlar yaklaşık bin pehlivan ve 50 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde 5 madalya kazandı. Oğuzhan Ünal orta büyük boyda 2’inci, Furkan Güler küçük orta büyük boyda 3’ncü, Barış Kemal ayak boyunda 2’inci, Efkan Özmetin deste büyük boyda 3’üncü, Mustafa Ekin teşvik 2 boyda 2’inci oldu.

Kerem Uygun ve Özgür Güreşen de ayak boyunda ilk 8’e kalma başarısı gösterdi.