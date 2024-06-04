İzmitli minik yüzücüler Bursa’dan başarıyla döndü

İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları’ndan başarıyla döndüKOCAELİ (İGFA) - Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bursa’da organize edilen 10 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Grup Müsabakaları’na katıldı. 17 sporcu ve 3 antrenör ile müsabakalarda yer alan İzmit Belediyespor, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. 17 yüzücünün tamamı yarıştıkları stillerde barajı geçerek madalya aldı.