İzmitli güreşçiler Bolu kürsüsünde

İzmit Belediyesi Güreş Takımı, katıldığı 71’inci Tarihi Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri’nde başarılı maçlara imza atarak 5 sporcusu ile kürsüde yer aldı KOCAELİ (İGFA) - Katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren İzmit Belediyesinin Güreş Takımı, geçtiğimiz günlerde 71’inci Tarihi Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri’nde boy gösterdi.

Bolu’da düzenlenen organizasyona Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok takım yer aldı. Birden fazla kategoride mücadelelere çıkan İzmitli güreşçiler, farklı derecelerle kürsüde yer almayı başardılar.

İzmit ekibinde Teşvik 2 kategorisinde mücadele eden Mustafa Ekin birinci olarak zirvede yer aldı. Küçük Orta Boy kategorisinde Furkan Güler ikinci, Oğuzhan Ünal üçüncü oldu. Barış Kemal Yiğit Ayak Boyu kategorisinde üçüncü, Berkay Ok yine Küçük Deste kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Başarılı maçlara imza atan Özgür Güreşen Küçük Deste kategorisinde ve Kerem Uygar da Atak Boyu kategorisinde ilk 8’e kalmayı başardılar.